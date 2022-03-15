Россия бомбила Шостку авиацией, попали в одно из предприятий (фото, видео)

Сейчас пытаются установить потери и повреждения, а также находятся ли под завалами люди

Враг атаковал Шостку. / Фото: Коллаж: Сегодня

Враг ударил по городу Шостка в Сумской области, что в 60 километрах от границы с Россией. В результате пострадало одно из предприятий.

Об этом сообщил глава Сумской ВГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

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Он уточнил, что после авиаудара в городе горит предприятие. Утраты и повреждения уточняются.

По его словам, в момент бомбардировки предприятие не работало. Пока неизвестно, есть ли под завалами люди. Известно только, что склады предприятия уничтожены.

"Однако работу предприятий невозможно возобновить, даже если будет такая необходимость", – добавил Живицкий.

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Авиаудар по Шостке. Фото: Дмитрий Живицкий

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Войска РФ снова ударили по Ахтырке

Российские войска ночью ударили по городу Ахтырка в Сумской области. В результате погибли по меньшей мере три человека.

"Ночью была авиабомбардировка города Ахтырка. Ударили по частному сектору, по жилым домам, где погибли по меньшей мере трое гражданских. Других еще пока не нашли", – сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко.

Кузьменко подчеркнул, что летчики, бомбящие город Ахтырка, должны понимать, что они убивают мирное население.

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