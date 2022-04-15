РФ нанесла удары по заводу под Киевом, который изготавливал знаменитые ракеты "Нептун"

Ранее противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожили крейсер "Москва"

Оккупанты запустили ракеты в завод, где изготавливали "Нептун". Фото: коллаж "Сегодня"

15 апреля в 01:30 ночи РФ нанесла удары по одному из ракетных предприятий "Жулянский машиностроительный завод "Визар", который находится в Киевской области. Именно там изготавливали противокорабельные ракеты "Нептун", которыми уничтожили крейсер "Москва".

Об этом сообщает "Укроборонпром".

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"Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – потопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360 МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер "Москва" страны-агрессора", – отметили в ведомстве.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что, несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы наших оборонных предприятий, Украине есть чем воевать.

"Динамика поступления военной и специальной техники в мощную армию мира — Вооруженных сил Украины — только растет", – добавили в ведомстве.

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Российские оккупанты продолжают искать способы улучшить свое положение и подтянуть деморализованные силы. При этом РФ несет огромные потери в Украине. Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

Так, в Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поражен крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России – получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар.

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