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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

РФ нанесла удары по заводу под Киевом, который изготавливал знаменитые ракеты "Нептун"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 22:58
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Ранее противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожили крейсер "Москва"
Оккупанты запустили ракеты в завод, где изготавливали "Нептун". Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты запустили ракеты в завод, где изготавливали "Нептун". Фото: коллаж "Сегодня"

15 апреля в 01:30 ночи РФ нанесла удары по одному из ракетных предприятий "Жулянский машиностроительный завод "Визар", который находится в Киевской области. Именно там изготавливали противокорабельные ракеты "Нептун", которыми уничтожили крейсер "Москва".

Об этом сообщает "Укроборонпром".

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"Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – потопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360 МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер "Москва" страны-агрессора", – отметили в ведомстве.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что, несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы наших оборонных предприятий, Украине есть чем воевать.

"Динамика поступления военной и специальной техники в мощную армию мира — Вооруженных сил Украины — только растет", – добавили в ведомстве.

Загорелся и перевернулся. Военные рассказали, как уничтожили крейсер "Москва"

Российские оккупанты продолжают искать способы улучшить свое положение и подтянуть деморализованные силы. При этом РФ несет огромные потери в Украине. Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

Так, в Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поражен крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России – получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар.

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Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть.

"Если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается. На Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 оккупанта и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72", – отметили в ведомстве.

В ответ на системные артиллерийские обстрелы врага на протяжении ночи нашими войсками нанесено точное поражение по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов в классических традициях Чернобаевки.

Кроме того, враг продолжает психологическое давление на местное население в Херсоне и области, агитируя за создание псевдореспублики.

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"Но ни дерзкие обстрелы, ни похищение, ни издевательство оккупантов над гражданским населением не сломили дух Херсонщины. Люди продолжают отстаивать свое независимое будущее в свободной Украине", – добавили в Оперативном командовании.

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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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