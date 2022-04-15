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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

РФ завдала ударів по заводу під Києвом, який виготовляв знамениті ракети "Нептун"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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15 квітня, 22:58
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Раніше протикорабельні ракети "Нептун" знищили крейсер "Москва"
Окупанти запустили ракети у завод, де виготовляли "Нептун". Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти запустили ракети у завод, де виготовляли "Нептун". Фото: колаж "Сьогодні"

15 квітня о 01:30 ночі РФ завдала ударів по одному з ракетних підприємств "Жулянський машинобудівний завод "Візар", що розташований у Київській області. Саме там виготовляли протикорабельні ракети "Нептун", якими знищили крейсер "Москва".

Про це повідомляє "Укроборонпром".

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"Це сталося після того, як "ширпотреб" українського виробництва – саме так стверджували у фашистській Росії – потопив флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ "Нептун" виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер "Москва" країни-агресора", – зазначили у відомстві.

В "Укроборонпромі" наголосили, що, попри регулярні ракетні удари та обстріли наших оборонних підприємств, Україні є чим воювати.

"Динаміка надходження військової та спеціальної техніки до найпотужнішої армії світу — Збройних сил України — тільки зростає", – додали у відомстві.

Загорівся і перекинувся. Військові розповіли, як знищили крейсер "Москва"

Російські окупанти продовжують шукати способи поліпшити своє становище та підтягнути деморалізовані сили. Водночас РФ зазнає величезних втрат в Україні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Так, у Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа.

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Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути.

"Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається. На Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника сктановлять 54 рашисти та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72", – зазначили у відомстві.

У відповідь на системні артилерійські обстріли ворога протягом ночі нашими військами завдано влучне ураження по зосередженню військової техніки та складу боєприпасів у класичних традиціях Чорнобаївки.

Крім того, ворог продовжує психологічний тиск на місцеве населення в Херсоні та області, агітуючи за створення псевдореспубліки.

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"Але ні зухвалі обстріли, ані викрадення, ані знущання рашистів над цивільним населенням не зламали дух Херсонщини. Люди продовжують відстоювати своє незалежне майбутнє у вільній Україні", – додали в Оперативному командуванні.

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