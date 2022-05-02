Разведка рассказала, для чего оккупанты вывозят украинцев в Россию

По словам Кирилла Буданова, ранее Советский Союз поступал так на всех территориях

Оккупанты вывозят украинцев в Россию / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты вывозят украинцев в Россию, чтобы изменить социально-демографическую картину в регионах Украины. РФ поступает так же, как когда-то поступал Советский Союз.

Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью НВ.

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"Смотрите, пожалуйста, в историю, – они так поступали всегда. Советский Союз поступал так на всех территориях, и Россия продолжает эту позорную практику. Для чего это делается? Первое – это замещение коренного населения на российское для того, чтобы изменить социально-демографическую картину в регионе. Во-вторых, это переселение",– говорит Буданов.

По словам начальник ГУР МО, украинцев отправляют в депрессивные районы РФ, а также туда, где находятся малообразованные и непрофессиональные люди.

"Вы если посмотрите, куда им предлагают ехать – это исключительно депрессивные регионы, в которых основной контингент – малообразованные непрофессиональные люди. По сравнению с ними население Мариуполя – это гении и Нобелевские лауреаты. Они таким образом получают квалифицированную и очень низко оплачиваемую, – люди будут находиться почти в рабских условиях, – рабочую силу. Здесь чисто прагматичный подход", – добавил Буданов.

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