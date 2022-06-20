Ракетный удар по Днепропетровской области: количество жертв возросло

Вторые сутки спасатели тушат пожар на нефтебазе

Спасательницы обнаружили третьего погибшего после ракетного удара. / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество жертв в результате ракетного удара в Новомосковском районе Днепропетровской области выросло. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Он отметил, что уже вторые сутки спасатели ликвидируют пожар на нефтебазе.

"Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только спасатели нашли тело третьего погибшего. Пожарные продолжают усмирять пламя. Работают уже более 42 часов", – написал Резниченко.

Как известно, 18 июня ударила тремя ракетами по нефтебазе. Взорвались и загорелись резервуары с мазутом и горючим.

Ранее в ГСЧС сообщали, что пострадало 14 человек. В частности, погибли 2 мужчины – работник предприятия и спасатель, 8 – оказались в больнице, 4 – лечатся дома.

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Удары по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

Утром 18 июня враг выпустил от 8 ракет по Кременчугу. 6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты – по ТЭЦ.

"К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не впервые. На месте работают спасатели. НПЗ и ТЭЦ за час полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины", – сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Раньше мы писали, "освободители" ударили ракетами по Николаеву, в результате чего пострадали мирные жители.

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Напомним, 20 июня в Одесской области прогремел сильный взрыв. Сразу же после этого была объявлена воздушная тревога.