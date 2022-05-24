"Путин сомневался до последнего": разведчик рассказал, как планировали вторжение в Украину

Президент России Владимир Путин имел несколько сценариев влияния на ситуацию в Украине, но поддался уговорам "ястребов" в своем окружении и выбрал крайний вариант – войну.
Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире Youtube-канала "Украина 24".
Маломуж напомнил, что основным поводом для войны стала неспособность Путина диктовать Украине свои условия:
"Когда в США пришел новый президент, Путин увидел, что он не может контролировать Украину прямо. Он предполагал, что Зеленский будет контролируемый слабый президент, что он в данной ситуации навяжет свою позицию, будет признание Крыма, а по Донбассу будет гибридная ситуация – автономия в пределах Украины, контролируемая Российской Федерацией. Не получилось так".
По его словам, у Путина "было несколько сценариев: и политический, и экономический, и сменить власть в Украине за счет своих ресурсов – экономических, политических, агентурных".
"Война была как крайний вариант. Еще до последних недель он сомневался, начать ли войну. Первый формат был – 16 февраля начать наступление. Но силы, которые его ориентировали на другой путь, невоенный, оттянули этот процесс. Но "ястребы" победили, за несколько дней убедили – нет, этот процесс будет долгим, без гарантий, а война со слабой Украиной обеспечит быстрый эффект. В течение трех дней овладеем областными центрами, через две недели будем контролировать Украину", – рассказал разведчик.
Маломуж добавил, что в России были и те, кто предупреждал президента РФ – "прямо обращались и неофициально, и через средства массовой информации, где прямо отмечали: билеты на войну – это конец России и тебе, Путин".
Разведка назвала дату, когда Путин решил воевать с Украиной
Президент России Владимир Путин принял окончательное решение начать войну в Украине 23 февраля, за 13 часов до ее начала, рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
"Из всех вариантов – а там были неплохо спланированные варианты проведения подобной операции – Путин выбрал самый тупой и жестокий вариант. Я вам даже больше скажу: в день начала войны он лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду к началу военной агрессии", – сказал Буданов.