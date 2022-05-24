"Путин сомневался до последнего": разведчик рассказал, как планировали вторжение в Украину

В Кремле надеялись полностью взять Украину под контроль за две недели

Николай Маломуж рассказал, как Владимир Путин решился напасть на Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин имел несколько сценариев влияния на ситуацию в Украине, но поддался уговорам "ястребов" в своем окружении и выбрал крайний вариант – войну.

Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире Youtube-канала "Украина 24".

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Маломуж напомнил, что основным поводом для войны стала неспособность Путина диктовать Украине свои условия:

"Когда в США пришел новый президент, Путин увидел, что он не может контролировать Украину прямо. Он предполагал, что Зеленский будет контролируемый слабый президент, что он в данной ситуации навяжет свою позицию, будет признание Крыма, а по Донбассу будет гибридная ситуация – автономия в пределах Украины, контролируемая Российской Федерацией. Не получилось так".

По его словам, у Путина "было несколько сценариев: и политический, и экономический, и сменить власть в Украине за счет своих ресурсов – экономических, политических, агентурных".

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"Война была как крайний вариант. Еще до последних недель он сомневался, начать ли войну. Первый формат был – 16 февраля начать наступление. Но силы, которые его ориентировали на другой путь, невоенный, оттянули этот процесс. Но "ястребы" победили, за несколько дней убедили – нет, этот процесс будет долгим, без гарантий, а война со слабой Украиной обеспечит быстрый эффект. В течение трех дней овладеем областными центрами, через две недели будем контролировать Украину", – рассказал разведчик.

Маломуж добавил, что в России были и те, кто предупреждал президента РФ – "прямо обращались и неофициально, и через средства массовой информации, где прямо отмечали: билеты на войну – это конец России и тебе, Путин".

Разведка назвала дату, когда Путин решил воевать с Украиной

Президент России Владимир Путин принял окончательное решение начать войну в Украине 23 февраля, за 13 часов до ее начала, рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.