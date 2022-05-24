"Путін сумнівався до останнього": розвідник розповів, як планували вторгнення в Україну

В Кремлі сподівалися повністю взяти Україну під контроль за два тижні

Микола Маломуж розповів, як Володимир Путін наважився напасти на Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін мав кілька сценаріїв впливу на ситуацію в Україні, але піддався на вмовляння "яструбів" у своєму оточенні і обрав крайній варіант – війну.

Про це розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

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Маломуж нагадав, що основним приводом для війни стала неспроможність Путіна диктувати Україні свої умови:

"Коли в США прийшов новий президент, Путін побачив, що він не може контролювати Україну прямо. Він передбачав, що Зеленський буде контрольований слабкий президент, що він в даній ситуації нав'яже свою позицію, буде визнання Криму, а по Донбасу буде гібридна ситуація – автономія в межах України, контрольована Російською Федерацією. Не вийшло так".

За його словами, у Путіна "було декілька сценаріїв: і політичний, і економічний, і змінити владу в Україні за рахунок своїх ресурсів – економічних, політичних, агентурних".

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"Війна була як крайній варіант. Ще до останніх тижнів він сумнівався, чи розпочати війну. Перший формат був – 16 лютого розпочати наступ. Але сили, які його орієнтували на інший шлях, невоєнний, відтягнули цей процес. Але "яструби" перемогли, за декілька днів переконали – ні, той процес буде довгий, без гарантій, а війна зі слабкою Україною забезпечить швидкий ефект. На протязі трьох днів опануємо обласними центрами, за два тижні будемо контролювати Україну", – розповів розвідник.

Маломуж додав, що в Росії були й ті, хто попереджали президента РФ – "прямо зверталися і неофіційно, і через засоби масової інформації, де прямо зазначали: білети на війну – це кінець Росії і тобі, Путін".

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