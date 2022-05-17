Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала — The Guardian

Президент России помогает руководить передвижением войск на Донбассе

Путин взял все под свой контроль/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин стал настолько лично вовлечен в войну в Украине, что, согласно западным военным источникам, принимает оперативные и тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала.

Об этом сообщает Telegram-каналы "Сегодня" со ссылкой на издание The Guardian.

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Президент России помогает руководить передвижением войск в Донбассе.

Источники утверждают, что Путин по-прежнему тесно сотрудничает с начальником Генштаба ВСУ РФ Валерием Герасимовым, несмотря на звучавшие в Украине заявления о том, что тот был устранен.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", — сообщает военный источник.

"Никаких дополнительных подробностей, подтверждающих это заявление, предоставлено не было, хотя подразумевалось, что оценка тесной личной причастности Путина основывалась на полученных разведданных", — пишет The Guardian.

Издание напоминает, что российским войскам пока не удалось добиться прорыва на Донбассе, где они уже месяц ведут наступление.

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В ОДКБ ответили на хотелки Путина бросить новые войска в Украину

Страны Организации Договора коллективной безопасности на саммите в Москве не обсуждали свое возможное участие в войне России против Украины. Об этом 16 мая рассказал журналистам генеральный секретарь ОДКБ, белорусский генерал Станислав Зась, сообщает Telegram-канал "Сегодня".

"Вопрос о привлечении ОДКБ к "спецоперации в Украине" на саммите организации в Москве не ставился и не обсуждался", — заявил Зась.

Отметим, что 16 мая в Москве прошел саммит ОДКБ, в котором приняли участие президенты рф, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, премьер-министр Армении и самопровозглашенный президент Беларуси.

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