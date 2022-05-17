Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Перемога на Євробаченні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала — The Guardian

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 00:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент Росії допомагає керувати пересуванням військ на Донбасі
Путін взяв все під свій контроль/Фото: колаж: "Сьогодні"
Путін взяв все під свій контроль/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін став настільки особисто залучений до війни в Україні, що, згідно з західними військовими джерелами, приймає оперативні та тактичні рішення на рівні полковника чи бригадного генерала.

Про це повідомляє Telegram-каналі "Сьогодні" з посиланням на видання The Guardian.

Реклама

Деталі

Президент Росії допомагає керувати пересуванням військ на Донбасі.

Джерела стверджують, що Путін, як і раніше, тісно співпрацює з начальником Генштабу ЗСУ РФ Валерієм Герасимовим, попри заяви, що звучали в Україні, про те, що той був усунений.

"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника чи бригадного генерала", — повідомляє військове джерело.

"Жодних додаткових подробиць, що підтверджують цю заяву, надано не було, хоча передбачалося, що оцінка тісної особистої залученості Путіна ґрунтувалася на отриманих розвідданих", — пише The Guardian.

Видання нагадує, що російським військам поки що не вдалося досягти прориву на Донбасі, де вони вже місяць ведуть наступ.

Реклама

В ОДКБ дали відповідь на хотілки Путіна кинути нові війська в Україну

Країни Організації Договору колективної безпеки на саміті в Москві не обговорювали свою можливу участь у війні Росії проти України. Про це 16 травня розповів журналістам генеральний секретар ОДКБ, білоруський генерал Станіслав Зась, повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

"Питання про залучення ОДКБ до "спецоперації в Україні" на саміті організації в Москві не ставилося і не обговорювалося", – заявив Зась.

Зазначимо, що 16 травня у Москві пройшов саміт ОДКБ, у якому взяли участь президенти РФ, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, прем'єр-міністр Вірменії та самопроголошений президент Білорусі.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 27700
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 165
Гелікоптери
4
Танки 1228
Танки
5
ББМ 2974
ББМ
6
Артилерія 577
Артилерія
7
Засоби ППО 89
Засоби ППО
8
РСЗВ 195
РСЗВ
9
БПЛА 427
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2101
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
На фото - 15-річна дівчинка-сирота, яка сіла за кермо обстріляної автівки, щоб допомогти незнайомим пораненим людям - трьом чоловікам і жінці, що намагалися евакуюватися. Їхала 30 кілометрів з простреленими ногами - від Попасної до Бахмута - по замінованій дорозі, але довезла до лікарні дорослих. Номінована на звання ДСНС - «Герой-рятувальник».
Історія і відео порятунку
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29907.07

Binance Coin (BNB)

298.05

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

68.01

Theta (THETA)

1.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,38 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.48

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти