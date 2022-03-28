Путин не готов идти на компромисс в переговорах с Украиной — Reuters

Глава Кремля не хочет заканчивать войну

Путин не хочет забирать войска с территории Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока, вроде бы, не готов идти на компромисс в мирных переговорах с Украиной. Высокопоставленный чиновник США не знает, насколько далеко придется зайти нашей стране, чтобы убедить оккупанта прекратить войну.

Об этом пишет Reurtes.

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"Все, что я видел, говорит о том, что он не желает идти на компромисс сейчас", — заявил чиновник Госдепартамента США.

По его словам, он не может сказать, насколько далеко придется зайти Украине ограничивая свой суверенитет и решения, чтобы Путин прекратил войну на территории нашей страны.

РФ стягивает войска

Россия продолжает перегруппировать войска и накапливать устаревшую технику. В настоящее время в Курской области, расположенной вблизи границы Украины, насчитывается больше техники, чем было 24 февраля. Об этом сообщил спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

По его словам, на территории Курской области фиксируется огромное скопление новой техники, которую изъяли из складов.

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