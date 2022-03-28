Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

РФ стянула к границе на Сумщине больше техники, чем было 24 февраля — InformNapalm

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 22:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россия признала нехватку летного состава, а также самолетов
Оккупанты стягивают войска/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты стягивают войска/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия продолжает перегруппировать войска и накапливать устаревшую технику. В настоящее время в Курской области, расположенной вблизи границы Украины, насчитывается больше техники, чем было 24 февраля.

Об этом сообщил представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала.

Реклама

Подробности

По его словам, на территории Курской области фиксируется огромное скопление новой техники, которую изъяли из складов.

"О ее состоянии и боеспособности трудно сказать. Но количество техники огромное – больше, чем было по состоянию на 24 февраля", — отметил представитель разведывательного сообщества.

Макарук подчеркнул, что Россия признала нехватку лётного состава, а также самолетов.

"Сегодня, 28 марта, турецкая разведка сообщила, что 4 самолета СУ-30, которые были в подчинении Армении, вместе с экипажем были переданы российской стороне. Если информация правдива, то это может говорить о том, что Армения вступила в войну против Украины. Аналогичная ситуация и в Беларуси", — объяснил эксперт.

По информации Макарука, враг отводит войска на перегруппировку. Это делают, если было утрачено около 70% состава, техники или дивизии.

Реклама

В Ровенской области оккупанты снова нанесли ракетный удар по нефтебазе

Вечером 28 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Враг нанес ракетный удар по Ровенской области. Это снова нефтебаза. На место выехала ГСЧС и химическая лаборатория", — сказал Коваль.

Информации о погибших или раненых пока нет.

Важно добавить, что в Ровно был слышен мощный взрыв. Как передал местный житель, в 20-25 км от города появился столб дыма.

Реклама

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на10:00 28 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17000
2
Самолеты Самолеты
123
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артиллерия Артиллерия
302
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
95
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Подробнее
Истории подвигов
Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять