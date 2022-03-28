РФ стянула к границе на Сумщине больше техники, чем было 24 февраля — InformNapalm

Россия признала нехватку летного состава, а также самолетов

Оккупанты стягивают войска/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия продолжает перегруппировать войска и накапливать устаревшую технику. В настоящее время в Курской области, расположенной вблизи границы Украины, насчитывается больше техники, чем было 24 февраля.

Об этом сообщил представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала.

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По его словам, на территории Курской области фиксируется огромное скопление новой техники, которую изъяли из складов.

"О ее состоянии и боеспособности трудно сказать. Но количество техники огромное – больше, чем было по состоянию на 24 февраля", — отметил представитель разведывательного сообщества.

Макарук подчеркнул, что Россия признала нехватку лётного состава, а также самолетов.

"Сегодня, 28 марта, турецкая разведка сообщила, что 4 самолета СУ-30, которые были в подчинении Армении, вместе с экипажем были переданы российской стороне. Если информация правдива, то это может говорить о том, что Армения вступила в войну против Украины. Аналогичная ситуация и в Беларуси", — объяснил эксперт.

По информации Макарука, враг отводит войска на перегруппировку. Это делают, если было утрачено около 70% состава, техники или дивизии.

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В Ровенской области оккупанты снова нанесли ракетный удар по нефтебазе

Вечером 28 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Враг нанес ракетный удар по Ровенской области. Это снова нефтебаза. На место выехала ГСЧС и химическая лаборатория", — сказал Коваль.

Информации о погибших или раненых пока нет.

Важно добавить, что в Ровно был слышен мощный взрыв. Как передал местный житель, в 20-25 км от города появился столб дыма.

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