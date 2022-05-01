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Путин хочет объявить символическую "победу" над Украиной к 9 мая. Что пишут западные СМИ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 13:39
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Президент РФ пытается замаскировать свое поражение демонстрацией патриотического экстаза
Путину нужна символическая "победа" над Украиной
Путину нужна символическая "победа" над Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин хочет 9 мая объявить символическую победу над Украиной, а Запад готовится помочь Киеву вооружением и новыми санкциями.

Сайт "Сегодня" подготовил обзор западных масс-медиа.

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Bloomberg пишет, что ЕС предложит постепенно отказаться от российской нефти до конца года. Предложения также включают в себя отключение SWIFT для большего количества российских банков. Меры будут обсуждены государствами-членами в ближайшую неделю. Нефтяного эмбарго добиваются украинские энергетические компании ДТЭК, "Нафтогаз", "Укрэнерго" по инициативе #StopBloodyEnergy.

The New York Times пишет, что Словакия в скором времени может передать Вооруженным силам Украины советские истребители МиГ-29. Передача авиации Украине стала возможной благодаря договоренностям с Польшей о передаче самолетов F-16 для патрулирования воздушного пространства Словакии.

The Washington Post пишет, что Европа усиленно ищет альтернативу российской нефти, что может перекроить энергетическую карту мира. Путин в последние дни набросился на своих врагов на Западе, прекратив поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях. Другие крупные потребители российского газа, включая Германию и Италию, пытались заверить своих граждан, что они ищут обходные пути, если Путин расширит отключение, как он угрожал.

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The Wall Street Journal пишет о топливном кризисе в Украине. Украинцы страдают из-за дефицита бензина после ударов России по топливной инфраструктуре. Украинские чиновники планировали преодолеть дефицит топлива с помощью новых контрактов из Западной Европой.

CNN сообщает, что Путин 9 мая может объявить символическую "победу" над Украиной – большую демонстрацию патриотического экстаза, направленную на поддержку его зомбированной, уставшей от санкций аудитории. Однако реальное положение вещей в Украине для Путина – скорее сокрушительное поражение.

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