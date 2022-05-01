Оккупанты закрепились на позиции и продолжают артиллерийско-минометные обстрелы – "Юг"

Наши бойцы уничтожили 42 российских солдат

На Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Коллаж "Сегодня"

В Николаевско-Херсонском направлении российские оккупанты, не имея активности в продвижении, закрепились на позиции и продолжают артиллерийско-минометные обстрелы.

Об этом говорится в заявлении ОК "Юг".

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При новых попытках разведки обстановки беспилотниками, российские оккупанты потеряли еще 2 "Орлана-10" в Николаевской области.

В Херсонской области артиллерийским огнем ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".

Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием. Кроме того, наши бойцы уничтожили 42 российских солдат.

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Ситуация в Украине 30 апреля

Российские военные нанесли три ракетных удара по Синельниковскому району Днепропетровской области. Пострадавших от обстрелов нет.

В Донецкой области 30 апреля российские кафиры ранили девять мирных жителей. В Бахмуте скончался раненый в Луганской области человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В Мариуполе с территории "Азовстали" удалось вывезти 20 гражданских, это женщины и дети, которые должны выехать в Запорожье. Военные продолжают доставать мирных людей из-под завалов.

Также 30 апреля состоялся еще один обмен пленными – в Украину вернулись 14 человек. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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