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Пропагандист Соловьев решил судьбу Медведчука

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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21 мая, 22:40
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Похоже, кум Путина совершенно не нужен своим московским друзьям
Свободный заключенному не товарищ / Коллаж "Сегодня"
Свободный заключенному не товарищ / Коллаж "Сегодня"

В России не очень-то и хотят вернуть свободу куму Владимира Путина – народному депутату ВР от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, который томится в СИЗО по обвинению в госизмене. Было предположение, что готовится его обмен на защитников завода "Азовсталь", которые по договоренности между Россией, ООН и Красным крестом покинули укрепления мариупольского предприятия. Однако что-то пошло не так и в Москве заговорили о срыве обмена.

Век воли не видать

Первым заговорил о ненужности такого обмена известный российский пропагандист Владимир Соловьев - фигурант всевозможных санкционных списков.

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"У меня есть очень большая просьба к моему доброму знакомому Леониду Слуцкому. Леонид Эдуардович, вы бы могли больше ничего не говорить на тему долго. Потому что невозможное то, что вы говорите. Вот ни при каких обстоятельствах. Вот вы представляете, сейчас Слуцкий пообещал, что в Москве изучат возможность обмена Медведчука на "азовцев". Какого на*хрен Медведчука?", – просто орал в эфире пропагандист.

Прозрение Слуцкого

И Слуцкий отреагировал – откатил назад. На своей странице в соцсетях этот политический деятель (новый глава фракции "ЛДПР" в Госдуме) сообщил, что его предыдущее заявление о возможном обмене на Медведчука вырвали из контекста, а он целиком и полностью за трибунал над украинцами. В его варианте обошлось без "Какого на*хрен Медведчука?".

"Не цепляйтесь к вежливым формулировками и не делайте сенсаций на пустом месте. Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещённого в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал. И здесь я абсолютно солидарен с Денисом Владимировичем Пушилиным. Что касается предложений относительно того же Медведчука, убеждён, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией. Собственно, об этом и было сказано на пресс-конференции. Ни больше, ни меньше. Все идущие сейчас интерпретации в корне не верны по сути, хочу ещё раз это подчеркнуть", – написала в телеграмме достойная замена Владимира Жириновского.

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Ситуация

  • Заявления вершителей судьбы Медведчука появились на следующий день после того, как Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Виктора Медведчука о содержании под стражей их подзащитного и оставил это заявление без удовлетворения.
  • В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР"). По этим статьям задержанному грозит от 15 лет тюремного заключения.
  • А ведь еще 18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
  • В ночь на 17 мая по договоренности с ООН и Красным крестом более 250 военных через гуманитарный коридор были выведены на неподконтрольные Украине территории.

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Защитник Мариуполя... Матрос Атанас Иванов - морпех, 21-летний спортсмен-тяжелоатлет из Запорожья, неоднократно становившийся призером и победителем соревнований. Погиб во время защиты Мариуполя. За героизм и самоотверженность награжден орденом "За мужество" (посмертно).

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