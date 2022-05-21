Пропагандист Соловйов вирішив долю Медведчука

Схоже, кум Путіна зовсім не потрібний своїм московським друзям

Вільний ув'язненому не товариш / Колаж "Сьогодні"

У Росії не дуже й хочуть повернути свободу куму Володимира Путіна – народному депутату ВР від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, який нудиться в СІЗО за звинуваченням у держзраді . Було припущення, що готується його обмін на захисників заводу "Азовсталь", які за домовленістю між Росією, ООН та Червоним хрестом залишили укриття маріупольського підприємства. Однак щось пішло не так і в Москві заговорили про зрив обміну.

Вік волі не бачити

Першим заговорив про непотрібність такого обміну відомий російський пропагандист Володимир Соловйов – фігурант всіляких списків санкцій.

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"У мене є дуже велике прохання до мого доброго знайомого Леоніда Слуцького. Леоніде Едуардовичу, ви б могли більше нічого не говорити на тему довго. Тому що неможливе те, що ви говорите. Ось за жодних обставин. Ось ви уявляєте, зараз Слуцький пообіцяв , що в Москві вивчать можливість обміну Медведчука на "азовців". Якого на*хрен Медведчука?", – просто кричав в ефірі пропагандист.

Прозріння Слуцького

І Слуцький відреагував – відкотив назад. На своїй сторінці у соцмережах цей політичний діяч (новий голова фракції "ЛДПР" у Держдумі) повідомив, що його попередню заяву про можливий обмін на Медведчука вирвали з контексту, а він повністю за трибунал над українцями. У його варіанті обійшлося без "Якого на*хрен Медведчука?".

"Не чіпляйтеся до ввічливих формулювань та не робіть сенсацій на порожньому місці. Моя думка не змінилося: жодного обміну бійців забороненого в РФ "Азова" бути не повинно, їхню долю має вирішувати суд. І тут я абсолютно солідарний із Денисом Володимировичем Пушиліним. Щодо пропозицій щодо того ж Медведчука, переконаний, що обговорювати ці питання мають ті, хто має відповідну компетенцію. Власне, про це було сказано на прес-конференції. Не більше, не менше. Всі інтерпретації, що йдуть зараз, докорінно не вірні по суті, хочу ще раз це підкреслити", – написала у телеграмі гідна заміна Володимира Жириновського.

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Ситуація