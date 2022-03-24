Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Посольство Словакии переехало из Киева в Ужгород

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 12:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дипломаты будут помогать украинцам на границе
Штаб-квартиру посольства Словакии перенесли из Киева в Ужгород. Фото: коллаж "Сегодня"
Штаб-квартиру посольства Словакии перенесли из Киева в Ужгород. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Словацкой Республики перенесло штаб-квартиру посольства из Киева в Ужгород. Об этом сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок, информирует словацкое новостное агентство TASR.

"Этим шагом Словакия хочет показать, что она остается в Украине, и таким образом офис будет полностью функционировать из Ужгорода. Будут те же рабочие, которых эвакуировали из Киева. Министерство будет постоянно оценивать ситуацию в связи с войной", – сказал министр.

Реклама

По его словам, в четверг, 24 марта, в Ужгород приедет посол Словакии, а его заместитель уже находится на новом рабочем месте.

"Считаю это важным шагом навстречу Украине. Это также важный шаг для дипломатической службы, потому что они будут помогать на месте, на границе. Они будут полностью осуществлять дипломатическую деятельность и будут особенно освещать события в Украине", – добавил Иван Корчок.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Германия и Нидерланды договорились отправить в Словакию военный контингент с комплексами Patriot. Данные войска входят в контингент из 2100 солдат из нескольких стран НАТО, включая США. Они сформируют военную группировку на территории Словакии, поскольку альянс укрепляет оборону на своем восточном фланге после вторжения России в Украину.

Реклама

Также мы информировали, что министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что его страна будет готова предоставить Украине свой зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-300 при условии, что у него будет надлежащая замена.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Боевые действия
Подробнее
Блокада Мариуполя
Украинцы за границей
Россия цинично бомбит Харьков
Технологии
Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Пантелюк Сергей - командир взвода. Вместе со своими бойцами встретил колонну танков близ Равнополья (Черниговщина), сумел уничтожить бронетехнику врага и остановил наступление. Получил ранение, несовместимое с жизнью… В этот же день жена родила ему дочь, которую он так и не успел увидеть. Но она точно будет гордиться отцом, Героем Украины.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Василий Штефко - солдат-доброволец, рота огневой поддержки 128-й горно-штурмовой бригады. Потерял обе ноги на производстве (у него - протезы), но это не остановило 55-летнего мужчину пойти в военкомат и убедить всех, что он будет полезен в защите родины: "Просто не смог сидеть дома. Как и мой отец, который в 1941-м, когда ему было 15, соврал, что уже совершеннолетний, и пошел на фронт"... Жена и 11-летняя дочь ждут воина с победой.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять