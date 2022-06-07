Посол призвал Израиль выйти из зоны комфорта и продать Украине "Железный купол"

США не будут против такого соглашения

Корнийчук попросил израильское правительство подкрепить поддержку Украины военной помощью/Фото: коллаж: "Сегодня"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призывает продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол". Он отметил, что США не будут возражать против этого.

Об этом сообщает AP.

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На пресс-конференции в Тель-Авиве Евгений Корнийчук попросил израильское правительство подкрепить поддержку Украины военной помощью. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в покупке системы "Железный купол" и США не станут возражать против такого соглашения.

Следует добавить, что Соединенные Штаты оказывают финансовую поддержку проекту "Железный купол" уже около 10 лет, выделив около 1,6 млрд долларов на его производство и техническое обслуживание. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности.

Также Корнийчук отметил, что Израиль отклонил запрос США в Германию на поставку противотанковых ракет Spike для Украины с израильской лицензией.

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Что такое "Железный купол"?

Железный купол – мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems

Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. В 2015 году система получила возможность уничтожать маневренные БПЛА. "Железный купол" также может поражать самолеты на высоте до 10 км.

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