Посол закликав Ізраїль вийти з зони комфорту і продати Україні "Залізний купол"

США не будуть проти такої угоди

Корнійчук попросив ізраїльський уряд підкріпити підтримку України військовою допомогою/Фото: колаж: "Сьогодні"

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликає продати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол". Він зазначив, що США не будуть заперечувати проти цього.

Про це повідомляє AP.

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На пресконференції в Тель-Авіві Євген Корнійчук попросив ізраїльський уряд підкріпити підтримку України військовою допомогою. Він наголосив, що Україна зацікавлена в покупці системи "Залізний купол" і США не стануть заперечувати проти такої угоди.

Варто додати, що Сполучені Штати надають фінансову підтримку проєкту "Залізний купол" вже близько 10 років, виділивши близько 1,6 млрд доларів на його виробництво та технічне обслуговування. Система призначена для перехоплення і знищення ракет малої дальності.

Також Корнійчук зазначив, що Ізраїль відхилив запит США до Німеччини на постачання протитанкових ракет Spike для України з ізраїльською ліцензією.

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Що таке "Залізний купол"?

Залізний купол — мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems.

Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. У 2015 році система отримала можливість знищувати маневрені БПЛА. "Залізний купол" також може вражати літаки на висоті до 10 км.

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