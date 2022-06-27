Полковник СБУ объяснил, что происходит в Херсонской области

Костенко описал ситуацию на фронте

Ситуация на фронте меняется стремительно

Украина продолжает уже пятый месяц противостоять российскому военному вторжению. В очередном выпуске аналитической программы "Пояснює Панюта", вышедшем на YouTube-канале "Украина 24", полковник СБУ, "Киборг", участник теробороны Николаева Роман Костенко рассказал, какая ситуация с контрнаступлением ВСУ в Херсонской области и почему оккупанты усилили обстрелы Николаева, беспощадно уничтожая город.

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Олег Панюта: Господин Роман, приветствую. Хотел от вас услышать, поскольку вы на юге Украины защищаете с оружием в руках наши рубежи какая ситуация сейчас с наступлением на Херсон?



Роман Костенко: Такова примерно, какая была и месяц назад. Наступления никакого нет, сейчас мы не наступаем, я не знаю, кто предоставляет эту информацию, что есть наступление, его скажем так в военном значении, как это должно быть, когда идет подавление противника, уничтожение его артиллерии подавления его сил, средств, наступления на обороняющегося противника, такого сейчас нет. Каждое наступление имеет какую-то глубину, оперативную или тактическую. Происходящее сейчас на юге: наши войска героически держат оборону по всей линии фронта враг остановлен несколько месяцев назад на границе Николаевской области и отброшен на рубеж Херсонской области, только на некоторых участках есть, мы немного больше держим Херсонской, враг держит Николаевской, но в целом примерно линия идет по границе Херсонской и Николаевской области. И потому, что сейчас идет ракетно-артиллерийское противостояние, у нас все так называют, в том числе и мы, и противник понимает, что сейчас есть в основном артиллерия и танки, но в основе своей артиллерии. Поэтому образуются столь крупные серые зоны, это промежутки между вооруженными силами РФ и нашими Вооруженными Силами. И вот, как правило, те войска, которые находятся между артиллерией, они стараются постепенно все время вести боевые действия для того, чтобы выйти на лучшие рубежи, ну для того, чтобы лучше держать оборону.

То, что сейчас происходит, что, видимо, сейчас называют наступлением, это активные боевые действия, происходящие в серой зоне. Ну наступление это немного другое, имеет другую цель, для него нужны другие силы и средства. А те, кто говорят о нем, видимо, не разбираются в стратегичности этого и как это должно происходить. Пока, как мы видим, враг превосходит нас в артиллерии, в технике. Реально у них ее много. И мы там видим и чувствуем, наши солдаты чувствуют, то для того чтобы наступать не человеческими жизнями, а наступать правильно нам нужно еще немного накопить силы, как я это вижу.



Олег Панюта: Скажите, то, что активный обстрел происходит Николаева и прилегающих территорий именно ракетами – это свидетельствует о том, что противник не собирается нам давать жизнь на юге или таким образом пытается нашу активность снизить?



Роман Костенко: Да, действительно обстрелы усилились на передней линии и, в частности города Николаева, гражданских объектов, объектов инфраструктуры, сейчас их больше, чем было даже когда противник практически заходил уже в город Николаев. Казалось бы, когда он заходил, он должен был уничтожать передний край, но сейчас гораздо интенсивнее. Я думаю здесь несколько моментов. В частности, первый – это противники, как я заметил не только в Николаеве, но и по всей Украине, по факту увеличил обстрелы населенных пунктов. Поэтому это еще и показывает то, что мы сейчас говорим более интенсивно о нашем пути в Европейский Союз, и не изменяем своим взглядам, своей Конституции, где проложено наше направление, куда мы хотим идти. Сейчас это активнее началось обсуждать, и противник начинал обстреливать. Плюс наши нечастые, но скажем так впечатление противника на его территории наносим удары, пусть они там небольшой мощности, но оно есть, и противника это бесит, что вместо того чтобы за 3 дня поднять руки, мы оказываем сопротивление и огрызаемся, и бьем его, и закапываем в нашу землю. Я думаю несколько факторов, поэтому противник, видя, что не может победить на поле боя, пытается бить по большим городам, к которым подошел и не смог взять. Приблизительно то, что делали с Мариуполем, в начале с Харьковом, Волновахой, с другими нашими городами. Цинизм и попытки уничтожить украинский народ, украинскую нацию, не получилось идеологически – пытается сделать это с помощью оружия.

Олег Панюта: Господин Роман, мы знаем, что за Херсоном Днепр, и это может для нас иметь определенную проблему. Я имею в виду, когда мы пойдем дальше в Крым. Значит ли это, что будет идти в связке с Запорожьем и той частью участка фронта, с которой мы можем отрезать или если будет риск окружения оккупанта с той стороны, это поможет нам осуществить наше наступление?



Роман Костенко: Я уверен, если у нас будут возможности наступать, то противник подорвет Антоновский мост. И действительно это будет проблема – потом выбивать его из-за Днепра. И тут с вами согласен, что возможен один единственный путь, это будет через Запорожье, Мариуполь выгонять его, давить его с той стороны потому, что Днепр достаточно широк, и форсировать реки дело довольно нелегкое. Особенно когда перед тобой такой достаточно серьезный противник, реально нельзя недооценивать Российскую Федерацию, как противника. Это сильнейший противник, с ними еще по факту никто не сталкивался со времен Второй Мировой войны. Действительно, у нас сейчас на Херсонщине 2 места, где можно перейти – этот Антоновский и Каховская ГЭС. Естественно, Каховская ГЭС. Если занять за ней оборону, противник уничтожив ее, может нанести вред именно нашему мирному населению. Там перепады, я не помню, кажется, 18 м с Каховским водохранилищем, с Каховским морем. И там затопится очень большой участок.



Олег Панюта: Это катастрофа, и экологичная в том числе.

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Роман Костенко: Да-да. Там Каховка, Новая Каховка. Все города, которые были созданы. Антоновский мост, так скажем, я думаю противник его бережет, и понимая, если нажать, он его просто подрывает, у нас есть информация что он уже подготовлен к этому, поэтому скажем так, сейчас в первую очередь мы понимаем, что к Днепру мы их можем додавить, учитывая несколько факторов – мы получаем нужное оружие, подготовим правильно личный состав, мы найдем правильные участки на направление наших ударов. Возможно, будут еще какие-нибудь удары на другие, то есть это все тактика, которой Главком будет заниматься и командиры на местах. Но мы понимаем – до Днепра, мы знаем, что делать и нужно что-то сделать: или не допустить подрыва Антоновского моста (это уже тоже нужно, чтобы работали спецслужбы в этом плане, в этом направлении, в том числе и Главком), или понимать как мы пойдем дальше, потому что Днепр для нас это такое препятствие, которое нужно будет преодолевать и понимать, как мы это будем делать и понимать это уже сейчас.



Олег Панюта: Господин Роман, спасибо вам. Выдержки и Победы!

Ранее сайт "Сегодня" писал, что известно о контрнаступлении ВСУ на Херсон.

Также военный эксперт Олег Жданов объяснял, как ВСУ будут отвоевывать Херсон.