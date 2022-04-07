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Похитили три дня назад: военные РФ отпустили главреда из Новой Каховки

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7 апреля, 03:37
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Херсонский СИЗО стал своеобразным ГУЛАГом для активистов и журналистов
Оккупанты удерживали в плену представителя СМИ
Оккупанты удерживали в плену представителя СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты отпустили главного редактора сайта "Новая Каховка Сити" Александра Гунько. Его похитили три дня назад. Мужчину удерживали в Херсонском СИЗО.

Об этом сообщил муж дочери журналиста Максим Бироваш в Facebook.

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Бироваш отметил, что за освобождением следили российские пропагандисты. По его словам, Херсонский СИЗО стал своеобразным ГУЛАГом для активистов и журналистов в Херсоне.

"Александра Гунько освободили после трехдневного содержания в Херсонском СИЗО, который стал ГУЛАГом для многих херсонских активистов и журналистов. За процессом возвращения следила медиамразь из РФ", – написал Бироваш.

Ситуация по направлениям

  • Враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается, что для поддержки наступления РФ использует так называемую "Приднестровско-молдавскую республику". На аэродроме Тирасполь идет подготовка к приему самолетов.
  • На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Часть подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.
  • На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага выведены из этого направления и находятся в Беларуси. Продолжают восстановление, вероятно, для перегруппировки и усиления других групп. При этом ВСУ не исключают, что эти оккупанты могут остаться в Беларуси, чтобы сковать работу наших защитников и не дать перебросить подразделения на другие направления. Другой целью может быть помощь республике в прикрытии части границы.
  • На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области РФ.
  • На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам. Потери 236 артиллерийской бригады 20 общевойсковой армии составляют около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.
  • На Изюмском направлении оккупанты пытаются создать ударную группировку и продолжить наступление на Славянск и Барвенково.
  • В Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает штурм в районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого, но безуспешно.
  • На Таврическом направлении, в районе Басани, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, для перегруппировки сил.
  • На Южнобугском направлении враг восстанавливает боеспособность и оборудует позиции. Продолжает террор мирных людей на временно занятых территориях Херсонской области. После наступательных действий ВСУ оккупанты потеряли контроль над Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой. Продолжаются бои в районе Александровки.

Враг пытается привлечь к войне наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери. Но РФ это не поможет, учитывая малую численность наемников.

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