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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Викрали три дні тому: військові РФ відпустили головного редактора з Нової Каховки

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7 квітня, 03:37
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Херсонський СІЗО став своєрідним ГУЛАГом для активістів та журналістів
Окупанти утримували у полоні представника ЗМІ
Окупанти утримували у полоні представника ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти відпустили головного редактора сайту "Нова Каховка Сіті" Олександра Гунько. Його викрали три дні тому. Чоловіка утримували у Херсонському СІЗО.

Про це повідомив чоловік дочки журналіста Максим Біроваш в Facebook.

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Біроваш зазначив, що за визволенням стежили російські пропагандисти. За його словами, Херсонське СІЗО стало своєрідним ГУЛАГом для активістів та журналістів у Херсоні.

"Олександра Гунько звільнили після триденного ув’язнення у Херсонському СІЗО, який став ГУЛАГом для багатьох херсонських активістів та журналістів. За процесом повернення слідкувала медіамразота із РФ", – написав Біроваш.

Ситуація за напрямками

  • Ворог намагається покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Не виключається, що для підтримки наступу РФ використовує так звану "Придністровсько-молдавську республіку". На аеродромі Тираспіль триває підготовка до прийому літаків.
  • На Волинському напрямку ознак формування супротивником наступальних угруповань немає. Частину підрозділу ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.
  • На Поліському напрямку окупанти активних дій не робили. Частина підрозділів ворога виведені з цього напряму та перебувають у Білорусі. Продовжують відновлення, ймовірно, для перегрупування та посилення інших груп. При цьому ЗСУ не відкидають, що ці окупанти можуть залишитися в Білорусі, щоб скувати роботу наших захисників і не дати перекинути підрозділи на інші напрямки. Іншою метою може бути допомога республіці у прикритті частини кордону.
  • На Сіверському напрямку продовжується відновлення окупаційних підрозділів ворога, раніше виведених у Брянську та Курську області РФ.
  • На Слобожанському напрямі ворог продовжує блокувати Харків та завдавати артилерійського обстрілу по його окремих районах. Втрати 236 артилерійської бригади 20 загальновійськової армії становлять близько 20% особового складу та озброєння. Це значно понизило інтенсивність дій бригади.
  • На Ізюмському напрямку окупанти намагаються створити ударне угруповання та продовжити наступ на Слов'янськ та Барвінкове.
  • У Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів. Продовжує штурм у районах Попасної, Степового, Новотошківського, Рубіжного, Сєвєродонецька та Солодкого, але безуспішно.
  • На Таврійському напрямку, у районі Басані, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58 загальновійськової армії, ймовірно, для перегрупування сил.
  • На Південнобузькому напрямку ворог відновлює боєздатність та обладнає позиції. Продовжує терор мирних людей на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини. Після наступальних дій ЗСУ окупанти втратили контроль над Добрянкою, Нововознесенським та Трудолюбівкою. Тривають бої у районі Олександрівки.

Ворог намагається залучити до війни найманців з інших країн, щоб сповнити свої втрати. Але РФ це не допоможе з огляду на малу чисельність найманців.

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