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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Под Киевом военные РФ насиловали и вешали девушек на деревьях – очевидцы

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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6 мая, 15:36
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Стало известно о том, что происходило в Киевской области
Обнародованы зверства российских солдат
Обнародованы зверства российских солдат / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные, находившиеся в Киевской области, издевались над мирными жителями, в том числе над женщинами и даже несовершеннолетними девочками.

Об этом рассказала украинка Оксана Литвиненко, живущая в Варшаве, журналисту The Guardian Веронике Стшижинской.

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"Они пытали, избивали и изнасиловали их, а затем вешали тела своих жертв на деревьях- рассказала она.

По ее словам, знакомая беженка рассказала Оксане, что ее внук видел множество повешенных украинок на деревьях. Одной из них было не больше 14 лет. Тела боец ВСУ фотографировал, а снимки передал следователям, собирающим свидетельства зверств российских военных в Украине. 70-летнгяя украинка также рассказала, что решила немедленно забрать свою больную раком дочь из больницы и уехать в Польшу.

Украина нуждается в помощи

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit рассказал о том, что может предупредить войны в будущем на примере нашей страны и ответе международного сообщества.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraine Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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Хроника агрессии
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