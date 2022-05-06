Під Києвом військові РФ ґвалтували та вішали дівчат на деревах – очевидці

Російські військові, які перебували в Київській області, знущалися з мирних жителів, у тому числі з жінок і навіть неповнолітніх дівчаток.
Про це розповіла українка Оксана Литвиненко, котра живе у Варшаві, журналісту The Guardian Вероніці Стшижинській.
"Вони катували, били і зґвалтували їх, а потім вішали тіла своїх жертв на деревах", – розповіла вона.
За її словами, знайома біженка розповіла Оксані, що її онук бачив багато повішених українок на деревах. Однією з них було не більше як 14 років. Тіла боєць ЗСУ фотографував, а знімки передав слідчим, які збирають свідчення звірств російських військових в Україні. 70-річна українка також розповіла, що вирішила негайно забрати свою хвору на рак доньку з лікарні та виїхати до Польщі.
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