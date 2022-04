Под Киевом нашли братскую могилу с гражданскими — британская разведка

В селе Бузовая Киевской области нашли братскую могилу. Точное количество убитых мирных граждан не сообщается.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании.

Импровизированная могила с умершими украинскими мирными жителями была обнаружена недалеко от Бузовой, говорится в сообщении. Также от жителей Киевской области в полицию продолжают поступать заявления о преступлениях сексуального характера со стороны российских военнослужащих.

В освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области на территории одного из храмов нашли братскую могилу, где были около 150 мирных жителей. Могила появилась не позже 10 марта. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки из Бучи, которые опубликовала американская компания Maxar Technologies.

На спутниковом снимке видно место захоронения с траншеей длиной примерно 13,7 метра на территории храма Андрея Первозванного и всех святых. По данным Maxar Technologies, первые признаки раскопок братской могилы были замечены 10 марта. Последние фото датируются 31 марта.

Ukrainian civilians' bodies have been found littered around Bucha, other areas in NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31. pic.twitter.com/6lKxRYEDd7