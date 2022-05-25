Пинкус прозрачно намекнул Путину на исход морского боя

Американский политик рассказал, могут ли США направить свои корабли в Черное море

Страны предлагают путь разблокировки морских портов Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания 24 мая на встрече с Литвой рассмотрела план отправки военных кораблей в Черное море – они будут сопровождать суда, экспортирующие украинское зерно. Таким образом, как написала британская газета The Times, страны предлагают путь разблокировки морских портов Украины.

О том, могут ли США направить свои корабли в Черное море, рассказал лидер республиканской партии по 45 избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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"Планы лежат"

"Мне кажется, что это неизбежно – хотим мы того или нет. Наши корабли (США – ред.) более приспособлены к подобным вещам – и к оборонительным, и к атакующим. При том, что британцы тоже довольно сильны в этих вопросах. Тем не менее, я думаю, что наши крейсеры там уже давно находятся, в этой близости – и они очень быстро могут войти в театр действий", – рассказал он.

По словам Пинкуса, такие планы лежат на столе у министра обороны США Ллойда Остина:

"Об этом разговор шел еще, я помню, в Комитете по вооружению Конгресса – это было еще более месяца назад. Поэтому думаю, что американцы даже возглавят обеспечение такого коридора – я не сомневаюсь в этом".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял о том, что российские оккупанты воруют украинское зерно, грузят его на свои корабли, проходят через пролив Босфор и пытаются продать его за границу.

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