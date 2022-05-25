Пінкус прозоро натякнув Путіну на кінець морського бою

Американський політик розповів, чи можуть США направити свої кораблі в Чорне море

Країни пропонують шлях розблокування морських портів України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Велика Британія 24 травня на зустрічі з Литвою розглянула план відправки військових кораблів у Чорне море – вони супроводжуватимуть судна, що експортують українське зерно. Так, як написала британська газета The Times, країни пропонують шлях розблокування морських портів України.

Про те, чи можуть США направити свої кораблі в Чорне море, розповів лідер республіканської партії по 45-му виборчому округу Нью-Йорка Борис Пінкус в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Плани лежать"

"Мені здається, що це неминуче – хочемо ми того чи ні. Наші кораблі (США – ред.) більш пристосовані до подібних речей – і оборонних, і атакуючих. При тому, що британці теж досить сильні в цих питаннях. Проте, я думаю, що наші крейсери там вже давно перебувають, у цій близькості – і вони дуже швидко можуть увійти до театру дій", – розповів він.

За словами Пінкуса, такі плани лежать на столі в міністра оборони США Ллойда Остіна:

"Про це розмова йшла ще, я пам'ятаю, в Комітеті з озброєння Конгресу – це було ще більше місяця тому. Тому думаю, що американці навіть очолять забезпечення такого коридору – я не сумніваюся в цьому".

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявляв про те, що російські окупанти крадуть українське зерно, вантажать його на свої кораблі, проходять через протоку Босфор і намагаються продати його за кордон.

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