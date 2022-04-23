"Пасхалки хохлам готовим". Оккупанты будут обстреливать Украину на Пасху – перехват разговора

Соответствующий перехват разговора оккупантов опубликовала Служба безопасности Украины

Оккупанты планируют стрелять на Пасху в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты планируют осуществлять массовые обстрелы на Пасху в Украине. Для этого захватчики пишут на снарядах "Христос Воскрес!".

Соответствующий перехват разговора оккупантов опубликовала Служба безопасности Украины.

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Так, оккупанты на Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников.

"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем…" – сказал оккупант своей супруге.

Но при этом, когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных – убили или они сбежали.

"Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши", – добавил оккупант.

Россия отказалась от пасхального перемирия

Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", – написал он, опубликовав видео выступления представителя России.

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