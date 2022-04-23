"Пасхалки хохлам готуємо". Окупанти обстрілюватимуть Україну на Великдень – перехоплення розмови

Відповідне перехоплення розмови окупантів опублікувала Служба безпеки України

Окупанти планують стріляти на Великдень в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти планують здійснювати масові обстріли на Великдень в Україні. Для цього загарбники пишуть на снарядах "Христос Воскрес!".

Відповідне перехоплення розмови окупантів опублікувала Служба безпеки України.

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Так, окупанти на Великдень планують влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників.

"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем…" – сказав окупант своїй дружині.

Але водночас, коли йдеться про справи в його підрозділі, що стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. З 19 осіб у його узводі залишилося лише 7. Решту – вбили або вони втекли.

"Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши", – додав окупант.

Росія відмовилася від великоднього перемир'я

Росія відмовилася встановити великоднє перемир'я. Представник РФ заявив, що перемир'я потрібне для того, щоб українські військові нібито змогли перегрупуватися. Про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кисліця.

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"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", – написав він, опублікувавши відео виступу представника Росії.

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