Партия Путина награждает покалеченных оккупантов скудным пайком

Солдат лишился ноги, ему принесли масло

Российским оккупантам не на что особо рассчитывать / Коллаж "Сегодня"

Представители Украины честно предупреждают солдат армии России, что их ждет на нашей территории и какая будет компенсация за нападение на нашу страну. Однако не все россияне прислушиваются и в итоге в лучшем случае становятся калеками, которых пытается использовать в своих пропагандистских целях правящая партия России.

Что известно

Российский оппозиционер Илья Яшин опубликовал фотографию оккупанта без ноги, которому от партии "Единая Россия" принесли скудную помощь – банку тушенки, килограмм гречки и риса, а также бутылку подсолнечного масла. С этой всей благодарностью от родины солдат РФ должен был сфотографироваться, держа в руке открытку "Единой России".

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"Иногда кажется, что "Единая Россия" достигла пределов цинизма и уже не сможет ничем удивить. Но вот функционеры вручают покалеченному солдату пакет гречки и бутылку подсолнечного масла. Суют ему в руку партийный логотип. И гордо выкладывают фото. И становится понятно, что цинизм единороссов — это бездонная яма", – так прокомментировал увиденное Яшин.

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