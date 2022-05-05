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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Партія Путіна нагороджує поранених окупантів мізерним пайком

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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5 травня, 18:50
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Солдат втратив ногу, йому принесли олію
Російським окупантам нема на що особливо розраховувати / Колаж "Сьогодні"
Російським окупантам нема на що особливо розраховувати / Колаж "Сьогодні"

Представники України чесно попереджають солдатів армії Росії, що на них чекає на нашій території і якою буде компенсація за напад на нашу країну. Однак не всі росіяни прислухаються і в результаті в кращому разі стають каліками, яких намагається використати у своїх пропагандистських цілях правляча партія Росії.

Що відомо

Російський опозиціонер Ілля Яшин опублікував фотографію окупанта без ноги, якому від партії "Єдина Росія" принесли мізерну допомогу – банку тушонки, кілограм гречки та рису, а також пляшку соняшникової олії. З цією усією вдячністю від батьківщини солдат РФ повинен був сфотографуватися, тримаючи в руці листівку "Єдиної Росії".

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"Іноді здається, що "Єдина Росія" досягла меж цинізму і не зможе нічим здивувати. Але ось функціонери вручають пораненому солдатові пакет гречки та пляшку соняшникової олії. Пхають йому в руку партійний логотип. І гордо викладають фото. І стає зрозуміло, що цинізм єдиноросів — бездонна яма", – так прокоментував побачене Яшин.

Війна в Україні

  • Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що за вторгнення до нашої країни російських окупантів нагороджують відзнаками, які раніше давали ветеранам Другої світової війни.
  • В Україні з'явився додаток для iPhone, який відображає актуальну статистику втрат російських окупантів в онлайн-режимі. Цю програму можна виводити на робочий стіл за допомогою віджету.
  • Російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили 24 700 особового складу та 196 літаків, і продовжують втрачати щодня понад сотню своїх солдатів.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 5 травня
1
Особовий склад 24 700
Особовий склад
2
Літаки 196
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1092
Танки
5
ББМ 2651
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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

Історія героя
Нескорені
Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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