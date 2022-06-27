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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

"Пацану ногу оторвало, бл*". Оккупанты жалуются, что ВСУ уничтожает их из американской техники – перехват

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 июня, 16:07
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По словам захватчиков, они ждут не дождутся, когда все это закончится
ВСУ используют вооружение США, боровшись с оккупантами. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ используют вооружение США, боровшись с оккупантами. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают жаловаться на то, что на войне в Украине гибнет много их сослуживцев. Они рассказывают, что бывали случаи, когда думали, что стреляет их техника, а на самом деле в этот момент захватчиков уничтожали украинские военные с помощью американского вооружения. Поэтому противники ждут не дождутся, когда все это закончится.

Соответствующий перехват разговора двух оккупантов опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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- Стреляют?

- Ну, да. Вроде, наши, с нашей стороны.

- Бл*, это самое, смотри "НАШИ", а то мы тоже, когда бегали – "НАША-НАША", америкосская, нах*й, пушка по нам х*ярила потом.

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- Да, у нас тоже бывает.

- Лазили когда по полю, нах*й, там сушка пролетела – "НАША-НАША", а это хохл*цкая была.

- Мы тоже так же: "НАША-НАША", х*як, а там вышек нет, и это америкосская, как вот в фильмах показывают – без дверей которая. Еб*ть! Они как давай по нам еб*шить! Мы по всем сторонам там. Эта вертушка еб*чая – задвухсотила, затрехсотила – раздолбала колонну. Пацану ногу оторвало, бл*.

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Также один из оккупантов рассказал, что российские военные уже ни на что не надеются, а некоторые из них совершают самоубийства:

- У нас самострелы пошли. Пацан себе вх*ярил в ногу. Молодой.

- У нас тоже такие были. Артиллерист был. В ногу вх*ярил. Ну вроде выплатили. Х*й знает, может потом посадят.

- Е*аный в рот! Когда все это закончится?

ДНРовец" пожаловался на тяжелые бои с ВСУ

"ДНРовец" пожаловался на тяжелые бои с украинскими защитниками. По его словам, ВСУ разносят "в пух и прах" оккупантов. Кроме того, наши военные ликвидировали российского командира. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Военный так называемой "ДНР" рассказывает, что их подразделение "разбили в пух и прах". Большое количество раненых и погибших:

"Утром как начали, е… (обстреливать) до 12 дня. Хоть бы раз поддержали! Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все ушли в отказ. Больше никуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. На эвакуацию сказали, а потом приехали – а почему позиции оставили? Пусть возвращаются. Идите вы на… (долой). Вам нужно, вы и возвращайтесь", – говорит оккупант.

Также российский захватчик рассказал, как его сослуживцы убегали, чтобы их не убили ВСУ:

"Они ни с того ни с сего зашли, просто окружили и как дали пиз… (взбучки). Просили по рации, тупо х… забили (унизили). Бросили через… А потом – возвращайтесь! Там нет никого. А пацаны там недалеко были, россияне оттуда на ногах вй… (убегали). Комбат наш русский, не довезли. Хороший парень. Только 30 отметили", – рассказал оккупант.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты придумали собственные лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. Для этого нужно насыпать песок в горючее – чтобы не завелся танк. А если дадут команду наступать пешком – просто послать российского командира.

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