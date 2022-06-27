"Пацану ногу відірвало, бл *". Окупанти скаржаться, що ЗСУ знищує їх з американської техніки – перехоплення

За словами загарбників, вони чекають не дочекаються, коли все це закінчиться

ЗСУ використовують озброєння США, коли борються з окупантами. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують скаржитися на те, що на війні в Україні гине багато їхніх товаришів по службі. Вони розповідають, що були випадки, коли думали, що стріляє їхня техніка, а насправді у цей момент загарбників знищували українські військові за допомогою американського озброєння. Тому противники чекають не дочекаються, коли все це скінчиться.

Відповідне перехоплення розмови двох окупантів опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Реклама

- Стріляють?

- Ну так. Наче наші, з нашого боку.

- Бл*, те ж саме, дивися "НАШІ", а то ми теж, коли бігали – "НАША-НАША", американська, нах*й, гармата по нас х*ярила потім.

Реклама

- Так, у нас також буває.

- Лазили колись по полю, нах*й, там сушка пролетіла – "НАША-НАША", а це хохл*цька була.

- Ми теж так само: "НАША-НАША", х*як, а там вишок немає, і це американська, як от у фільмах показують – без дверей яка. Єб*ть! Вони як давай по нам їб*шити! Ми по всіх сторонах там. Ця вертушка еб*ча – задвохсотила, затрьохсотила – роздовбала колону. Пацану ногу відірвало, бл*.

Реклама

Також один з окупантів розповів, що російські військові вже ні на що не сподіваються, а деякі з них вчиняють самогубства:

– У нас самостріли пішли. Пацан собі вх*ярив у ногу. Молодий.

- У нас також такі були. Артилерист був. В ногу вх*ярив. Ну начебто виплатили. Х*й знає, може потім посадять.

- Й*аний в рот! Коли це закінчиться?

"ДНРівець" поскаржився на важкі бої з ЗСУ

"ДНРівець" поскаржився на важкі бої з українськими захисниками. За його словами, ЗСУ розносять "в пух і прах" окупантів. Окрім того, наші військові ліквідували російського командира. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Військовий з так званої "ДНР" розповідає, що їхній підрозділ "розбили в пух і прах". Велика кількість поранених та загиблих:

"Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали – а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся", – каже окупант.

Також російський загарбник розповів, як його товариші по службі тікали, щоб їх не вбили ЗСУ:

"Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім – та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили", – розповів окупант.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти вигадали власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску в пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати російського командира.