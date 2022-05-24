"От 58 элитной армии РФ ничего не осталось" – перехват признания оккупанта

Несмотря на тяжелые бои, которые ведет армия Украины на Донбассе, нашим защитникам удается добиваться успехов и сеять панику в стане врага.
Об этом свидетельствует очередной перехват переговоров оккупантов со своими родственниками, который разместила СБУ.
Перехват
"От 58 армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58 армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось три человека, четыре..." – рассказал своей жене российский оккупант.
По словам российского захватчика, в регион зашло несколько армий и все они несут большие потери.
Обстановка на фронте
- Российские оккупанты захватили Светлодарск Донецкой области. По улицам города уже ходят вооруженные военные РФ. Также захватчики проверяют местных жителей.
- 24 мая война на Донбассе перешла в более активную фазу. Российские оккупанты усилили интенсивность боевых действий на востоке Украины. Наибольшая активность боевых действий отмечается неподалеку от Лисичанска и Северодонецка.
- Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе у россиян сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских военных.
- Тем временем перешли в наступление украинские партизаны. Они обещают уничтожать оккупантов так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов. В разных временно оккупированных городах Украины появились открытки с угрозами рашистам.