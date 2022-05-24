"От 58 элитной армии РФ ничего не осталось" – перехват признания оккупанта

Российские захватчики шокированы своими потерями

С новым оружием "крошить" оккупантов становится легче / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на тяжелые бои, которые ведет армия Украины на Донбассе, нашим защитникам удается добиваться успехов и сеять панику в стане врага.

Об этом свидетельствует очередной перехват переговоров оккупантов со своими родственниками, который разместила СБУ.

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Перехват

"От 58 армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58 армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось три человека, четыре..." – рассказал своей жене российский оккупант.

По словам российского захватчика, в регион зашло несколько армий и все они несут большие потери.

Обстановка на фронте