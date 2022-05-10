Оккупанты запустили по Одессе 7 ракет, один человек погиб (фото)

Враг попал в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления

Враг начал обстреливать Украину ракетами советского образца/Фото: Оперативное командование "Юг", коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты ударили по Одессе с применением авиации. Один человек погиб.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Оккупанты выпустили по Одессе 7 ракет.

"Резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведения подводит", — говорится в сообщении.

Враг попал в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

"Враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. К сожалению, 1 человек погиб, 5 ранены доставлены в больницу, им оказана помощь. Продолжается тушение пожаров", — сообщили в командовании.

Оккупанты обстреляли Одессу/Фото: Оперативное командование "Юг" Оккупанты обстреляли Одессу/Фото: Оперативное командование "Юг" Оккупанты обстреляли Одессу/Фото: Оперативное командование "Юг" Оккупанты обстреляли Одессу/Фото: Оперативное командование "Юг" Оккупанты обстреляли Одессу/Фото: Оперативное командование "Юг" Оккупанты обстреляли Одессу/Фото: Оперативное командование "Юг" Оккупанты обстреляли Одессу/Фото: Оперативное командование "Юг" Оккупанты обстреляли Одессу/Фото: Оперативное командование "Юг" 1 /8

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Россия готовит ракетные удары с моря

Корабли военного флота РФ в Черном море сегодня находятся в готовности к нанесению ракетных ударов, сообщает Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка флота противника (возле украинских берегов. – Ред.) насчитывает по меньшей мере 6 кораблей и 2 подлодки, находящиеся в готовности для нанесения ракетных ударов, поскольку снаряжены более полусотней крылатых ракет", – говорится в сообщении.

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