В бою с оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины Игорь Бедзай (фото)

Полковник Бедзай прославился тем, что спас авиацию ВМС Украины из оккупированного Крыма

Полковник Игорь Бедзай погиб во время выполнения боевого задания / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из лучших военных летчиков Украины полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая при выполнении боевого задания. Вертолет, в котором находился Бедзай, был сбит российским истребителем.

Как рассказал в Facebook руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, летчик Игорь Бедзай был заместителем командующего ВМС по авиации. Полковник известен как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки около Сак, Крым.

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"В 2014-м году полковник Бедзай чуть ли не единственный из всего командования флота проявил лидерство и решительность – пока все ждали мифических "приказов из Киева", он организовал личный состав, подготовил технику и на глазах у оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины. А на следующий день – повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день. Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию", – пишет Чмут.

Игорь Бездай

Сообщается, что Бедзай погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.

"Надеюсь, в ближайшее время Владимир Зеленский присвоит звание Героя Украины уже навсегда полковнику Игорю Владимировичу Бедзаю", – добавил волонтер.

Отметим, что в 2014 году за личное мужество и героизм и верность военной присяге во время российско-украинской войны Бедзай был награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст.

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