Оккупанты ударили по Лисичанску, уничтожены 13 домов (фото)

В Горном полностью уничтожен трансформатор – люди будут без света и мобильной связи

Лисичанск обстреливали на протяжении всех суток / Фото: Коллаж: Сегодня

Мощные обстрелы Лисичанска – там уничтожено 13 домов. Город страдал от огня россиян на протяжении всех суток 27 апреля.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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"Лисичанск – большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км. Так, минувшей ночью произошло попадание в два дома – потушили. Гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу восемь домов. А уже к вечеру россияне попали еще в три", – говорится в сообщении.

Все 13 домов тушили спасатели. Фото: Сергей Гайдай/Telegram

Также три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи.

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"Всего за сутки ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками России", – добавил Гайдай.

График эвакуационных поездов на 28 апреля

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В четверг, 28 апреля, некоторые из них будут вывозить людей из горячих точек нашей страны.

В четверг железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Харькова и Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

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11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

4:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.

11:30 — 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород;

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.

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