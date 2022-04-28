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Окупанти вдарили по Лисичанську, знищено 13 будинків (фото)

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28 квітня, 08:22
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У Горному повністю знищено трансформатор – люди будуть без світла та мобільного зв'язку
Лисичанськ обстрілювали протягом усієї доби
Лисичанськ обстрілювали протягом усієї доби / Фото: Колаж: Сьогодні

Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто страждало від вогню росіян протягом усієї доби 27 квітня.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай. Telegram .

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"Лисичанськ – великий за площею населений пункт. І тим легше росіянам кудись влучити, а нашим рятівникам складніше швидко відреагувати. Займання через обстріли відбуваються майже по всій території, а це практично 100 кв. км. Так, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили. Набагато складніша ситуація була вдень, коли полум’я охопило одразу всім будинків. А вже під вечір росіяни влучили ще у три", – йдеться у повідомленні.

Усі 13 будинків гасили рятувальники. Фото: Сергій Гайдай/Telegram
Усі 13 будинків гасили рятувальники. Фото: Сергій Гайдай/Telegram

Також три будинки спалахнули в Новодружеську, у Сєвєродонецьку – магазин, у Гірському – столярна майстерня та трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об'єкт повністю знищений – люди будуть без світла та мобільного зв'язку.

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"Загалом за добу ліквідована 21 пожежа, що виникла внаслідок обстрілів окупаційними військами рф", – додав Гайдай.

Графік евакуаційних поїздів на 28 квітня

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні поїзди. У четвер, 28 квітня, деякі з них вивозитимуть людей із гарячих точок нашої країни.

У четвер залізничники вивозитимуть людей, зокрема з Покровська, Харкова та Одеси. Поїзди курсуватимуть такими маршрутами:

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  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
  • 4:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
  • 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород;
  • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород.

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1
Особовий склад 22 400
Особовий склад
2
Літаки 185
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 939
Танки
5
ББМ 2342
ББМ
6
Артилерія 421
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