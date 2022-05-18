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Оккупанты разоблачили фейки роспропаганды своими селфи

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 мая, 18:27
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Российские захватчики отсылают родным и знакомым свои "геройские" фото
Оккупанты делают селфи на войне в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты делают селфи на войне в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты прячутся в гражданских объектах и ведут оттуда обстрелы по украинским населенным пунктам. Захватчики используют помещения украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи. При этом пропаганда РФ в это время разгоняет фейки, что якобы наши защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь "живым щитом" из гражданских.

Фотодоказательства из телефона захватчика, который удалось взломать СБУ, развенчивают российские мифы.

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На фото – военнослужащий 23 отряда специального назначения росгвардии (с дислокацией в Челябинске) Сергей Витальевич Дидыкин. Он систематически отсылает родным и знакомым свои "геройские" селфи из школы в г. Белозерка Херсонской области.

"Но вместо кичливости советуем оккупанту почитать школьные учебники истории – в них описано немало преступлений России за последнее столетие, о которых не упоминают на росТВ", – отметили в СБУ.

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Селфи оккупанта Сергея Дидыкина. Фото: СБУ

"Хе*ачим и нам пох*р". Оккупанты хвастаются, как безжалостно уничтожают украинцев – перехват

Российские оккупанты безжалостно убивают украинцев. Они сами в этом признаются своим родственникам. Таким образом, мирные жители не могут выбраться из оккупированных территорий, потому что идут постоянные обстрелы. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р", – рассказывает российский оккупант своей жене.

Его подразделение до сих пор стоит на востоке Украины и уничтожает украинцев, которые пытаются спасти свои жизни и убежать от "освободителей".

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"СБУ системно документирует эти и другие факты для международных судов. Ибо действия рашистов являются грубым нарушением законов и обычаев войны", – подчеркнули в ведомстве.

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Герої не вмирають!

Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
История и видео спасения
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