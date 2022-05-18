Окупанти викрили фейки роспропаганди своїми селфі

Російські загарбники відсилають рідним та знайомим свої "геройські" фото

Окупанти роблять селфі на війні в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти ховаються в цивільних об'єктах та ведуть звідти обстріл по українських населених пунктах. Загарбники використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади та фотозони для селфі. Водночас пропаганда РФ у цей час розганяє фейки, нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись "живим щитом" з цивільних.

Фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи.

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На фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у м. Білозерка на Херсонщині.

"Та замість хизування радимо окупанту почитати шкільні підручники історії – у них описано чимало злочинів рф за останнє століття, про які не згадують на росТБ", – зазначили в СБУ.

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Селфі окупанта Сергія Дидикіна. Фото: СБУ

"Хе*ачим і нам пох*р". Окупанти вихваляються, як безжально знищують українців – перехоплення

Російські окупанти безжально вбивають українців. Вони самі у цьому зізнаються своїм родичам. Таким чином, мирні жителі не можуть вибратися з окупованих територій, бо йдуть постійні обстріли. Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

"Їм зараз подітися нікуди, вони ночами намагаються проходити. Ми їх ху*рим. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – той уже поїхав. Тож ми хе*ачим і пох*р", – розповідає російський окупант своїй дружині.

Його підрозділ досі стоїть на сході України та знищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від "визволителів".

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"СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни", – наголосили у відомстві.

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