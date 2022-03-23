Оккупанты пытаются доказать жителям разбомбленной Черниговщины, что не воюют с мирными

Люди получают листовки, в которых написано, что Россия гарантирует мирному населению безопасность и свободу слова

Оккупанты распространяют пропагандистские листовки / Коллаж "Сегодня"

В Черниговской области российские оккупанты распространяют пропагандистские листовки, где уверяют, что Россия не воюет с мирным населением. Также оккупанты призывают людей содействовать им, сообщать о "диверсионных группах" и "отрицательно настроенных националистических элементах".

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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В своих листовках оккупанты утверждают, что Россия гарантирует мирному населению безопасность и свободу слова.

"Наши украинские люди не поддаются таким призывам, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего", - говорится в сообщении.

Листовка оккупантов с пропагандой. Фото: Оперативное командование "Север".

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В Чернигове из-за обстрелов люди сидят без света, воды и тепла

С 22 марта Чернигов полностью остался без электроснабжения и воды из-за обстрела российскими оккупантами города. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

Из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло- и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично. Восстановительные работы проводятся по возможности.

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