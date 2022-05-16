Оккупанты применили новую тактику арестов жителей Энергодара

Захватчики забирают людей прямо из квартир

Оккупанты похищают украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты похитили 6-х местных жителей Энергодар. Очередное преступление было совершено в понедельник, 16 мая.

Об этом сообщает Telegram-канал "Україна 24".

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По словам очевидцев, захватчики ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали им руки и вывозили в неизвестном направлении. До сих пор их местонахождение неизвестно.

Также добавим, что по информации Запорожского городского совета оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму".

"Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно приобщить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины", — говорится в сообщении горсовета.

В Херсонской области оккупанты похитили экс-депутата облсовета

В Херсонской области российские оккупанты похитили бывшего депутата областного совета Виктора Помазнюка, 1966 года рождения. По предварительной информации, его могут удерживать в здании полиции.

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Виктора Помазнюка похитили солдаты РФ и вывезли прямо из его дома 11 мая.

Помазнюк – бывший депутат Херсонского облсовета, а также директор ФГ "Акант". В громаде рассказали, что, вероятно, он находится в отделении полиции в Новой Каховке.

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