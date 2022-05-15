В Херсонской области оккупанты похитили экс-депутата облсовета

Виктора Помазнюка вывезли прямо из дома 11 мая

Российские солдаты похитили бывшего депутата Виктора Помазнюка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области российские оккупанты похитили бывшего депутата областного совета Виктора Помазнюка 1966 года рождения. По предварительной информации, его могут удерживать в здании полиции. Мужчину забрали захватчики 11 мая.

Об этом сообщили в Каховской городской территориальной громаде.

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Что известно?

Виктора Помазнюка похитили солдаты РФ и вывезли прямо из его дома 11 мая.

Помазнюк – бывший депутат Херсонского облсовета, а также директор ФГ "Акант". В громаде рассказали, что, вероятно, он находится в отделении полиции в Новой Каховке.

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Виктора Помазнюка похитили солдаты РФ

Оккупанты похитили депутата Новокаховского городского совета из собственного дома

Российские оккупанты похитили 19 апреля из собственного дома депутата Новокаховского городского совета. Об этом сообщила в Facebook Каховская городская территориальная громада.

"На основании обращений жителей соседних громад и территорий на официальной странице Каховской городской территориальной громады будет публиковаться информация о преступных действиях оккупационных властей в отношении жителей этих общин. 19 апреля из собственного дома военными РФ был забран житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного села Протоковило Игорь Анатольевич (1989 г.р.)", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

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