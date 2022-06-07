Оккупанты придумали оригинальный способ побега с войны – перехват СБУ

Военные РФ не хотят возвращаться домой в мешках и ищут способы выжить

Хозяину Кремля не понравятся настроения в армии РФ. Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать с войны против Украины. Самые причудливые из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.

Об этом свидетельствуют перехватившие СБУ телефонные разговоры российских захватчиков.

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"Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни*уя, не вариант". Такие вот дела…", – рассказывает оккупант своему знакомому.

По его словам, из-за значительного количества отказников в армии РФ значительно усилили контроль. Теперь они могут вернуться домой только в трех случаях: ранения, смерть самого оккупанта или близкого родственника.

"Вариант с фиктивным браком, как бы оригинальным он ни был, для этого воина не сложился. Но первые 2 – вполне могут произойти. И тогда он даже сможет с комфортом доехать домой – в пакете и в холодильнике", – подытожили в СБУ.

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