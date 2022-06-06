Оккупанты придумали, как продавать бензин из Крыма в Херсонской области

Враг разрушает бензиновый бизнес

Оккупанты совершают новые преступления во временно оккупированной Херсонской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Херсонской области российские оккупанты отбирают у местных жителей частные автомобильные заправочные станции, чтобы продавать завезенное из оккупированного Крыма горючее.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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"Оккупационная власть в Херсонской области отбирает частный бизнес у местных предпринимателей. В частности, захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма топливо", — отметил спикер командования Владислав Назаров.

Кроме того, в Николаевской области враг продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения и в тылу украинских подразделений. Так оккупанты пытаются создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области.

Также в командовании сообщают, что в Черном море корабельная группировка вражеских кораблей в очередной раз переформатируется. Сейчас в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находятся 1 надводный корабль и 1 подлодка, снаряженные 12 крылатыми ракетами. Также в готовности к действиям находятся 5 больших десантных кораблей.

Ситуация в Энергодаре

За три месяца оккупации Энергодара Запорожской области российскими оккупантами в городе усилили давление на людей. Там растут похищения, грабят пустые квартиры, а также практически нет интернета. Об этом в своем Talagram-канале сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Он отметил, что в подвалы бросают не только активистов и бывших военных, но и рядовых граждан. Людей держат в плену неделями.

Кроме того, в Энергодаре выросли случаи мародерства. В основном пустых квартир, владельцы которых выехали из города.

"Из квартир выносят ценные вещи. Берут все, что нравится. Двери просто выламывают", — сообщил мэр.

Он также добавил, что в захваченном Энергодаре почти отсутствует интернет, что влияет также и на возможность безналичных расчетов через терминал в магазинах. Перечислить средства с карты на карту через "Приват24" тоже почти невозможно, потому что сигнал связи почти не ловит.

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"Гривен наличными почти не осталось в городе. Постепенно в Энергодаре появляются пункты обмена валют с рублями. Есть предложения снять наличные, но за это берут большой процент", — сообщил Орлов.

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