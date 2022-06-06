Три месяца оккупации Энергодара: что оккупанты успели наделать в городе

Враг усилил давление на обычных людей в городе

Оккупанты в Энергодаре делают жизнь невозможной/Фото: коллаж: "Сегодня"

Через три месяца оккупации Энергодара Запорожской области российскими оккупантами в городе усилили давление на жителей населенного пункта. Там растут похищения, грабят пустые квартиры, а также практически нет интернета.

Об этом в своем Talagram-канале сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Он отметил, что в подвалы бросают не только активистов и бывших военных, но и рядовых граждан. Людей держат в плену неделями.

Кроме того, в Энергодаре выросли случаи мародерства. В основном пустых квартир, владельцы которых выехали из города.

"Из квартир выносят ценные вещи. Берут все, что нравится. Двери просто выламывают", — сообщил мэр.

Он также добавил, что в захваченном Энергодаре почти отсутствует интернет, что влияет также и на возможность безналичных расчетов через терминал в магазинах. Перечислить средства с карты на карту через "Приват24" тоже почти невозможно, потому что сигнал связи почти не ловит.

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"Гривен наличными почти не осталось в городе. Постепенно в Энергодаре появляются пункты обмена валют с рублями. Есть предложения снять наличные, но за это берут большой процент", — сообщил Орлов.

Что известно о деятельности "мэра" Энергодара

Депутат городского совета Энергодара от партии "ОПЗЖ" Андрей Шевчик заявил, что возглавит новый "совет самоорганизации города". При этом мэр Дмитрий Орлов отметил, что орган нелегитимный.

По словам Андрея Шевчика, "совет" создан с целью коммуникации горожан, "которые хотят создать нормальные условия для жизни в Энергодаре". Он отметил, что орган должен отвечать за регулирование торговой деятельности и ценообразования, координацию коммунальных служб, взаимодействие предпринимателей и обеспечение медикаментами.

Дмитрий Орлов заявил, что "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

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