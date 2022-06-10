Оккупанты по-дебильному русифицировали стелу "Мариуполь"

Какие дизайнеры, такая и стела

Была такая надпись. Стало такое, что показывать невозможно / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты как смогли изуродовали сине–желтую стелу на въезде в захваченный ими украинский Мариуполь.

О редизайне от русского мира надписи "Мариуполь" сообщил советник мэра города Петр Андрющенко на своем телеграм-канале.

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Что известно

"Оккупанты закончили редизайн въездной стелы с надписью Мариуполь со стороны Донецка. Как смогли – из говна и палок растянули и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы было похоже на русское "и". Ну, такое. Ожидаемо. Какие дизайнеры, такая и стела", – резюмировал Андрющенко и разместил видео этого чуда.

Обстановка

Оккупанты похвастались на своих пропагандистских ресурсах, что из захваченного ими Мариуполя вывезли на территорию так называемой "ДНР" 12 троллейбусов европейского образца, уцелевшие детские площадки и медицинскую технику.

12 троллейбусов европейского образца, уцелевшие детские площадки и медицинскую технику. Российские СМИ похвастались, что уже второе судно, груженное ворованным в Мариуполе листовым металлом, прибыло в Ростов-на-Дону.

прибыло в Ростов-на-Дону. "Осчастливили" оккупанты и мариупольских пенсионеров. Начали выдавать им пенсии в рублях. Все могут претендовать на эквивалент 2,6 тысячи грн. Правда, не все могут выстоять в очередях в кассу, где выдают наличку.

Правда, не все могут выстоять в очередях в кассу, где выдают наличку. Трудоустройство оставшегося населения также идет полным ходом. Российские марионетки вербуют мариупольцев для работы в бывших местах наказаний, где оборудованы пыточные.