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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Мариуполю грозит крупная катастрофа — данные британской разведки

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 июня, 10:54
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В двух оккупированных городах сложная гуманитарная ситуация
Разведка рассказала о ситуации в оккупированных городах
Разведка рассказала о ситуации в оккупированных городах / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российские войска не добились успеха в том, чтобы захватить Северодонецк. Тем временем в Мариуполе и Херсоне сложилась критическая ситуация с лекарствами и эпидемической ситуацией. Что происходит на фронте, рассказала разведка Великобритании.

Бои продолжаются в районе Северодонецка. Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга.

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Россия изо всех сил пытается обеспечить основные общественные услуги населению на оккупированных территориях. Доступ к безопасной питьевой воде был непостоянным, в то время как продолжаются серьезные перебои с телефонной связью и интернет-услугами.

Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи холеры были зарегистрированы с мая.

Украина пережила крупную эпидемию холеры в 1995 году, и с тех пор были небольшие вспышки, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

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Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу. При этом крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию.

Сводка Генштаба

Оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины, однако не все идет по их плану. Так, к примеру, на Бахмутском направлении враг пытался вести огневое поражение, но получил качественный ответ от наших военных и отступил. Под Харьковом российские военные отказались воевать. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевые бронированные машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил потери врага по состоянию на 10 июня.

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Личный состав 31900
Личный состав
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Танки 1409
Танки
3
ББМ 3450
ББМ
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Артиллерия 712
Артиллерия
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Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 222
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 572
БПЛА
10
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Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

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Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
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