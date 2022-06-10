Мариуполю грозит крупная катастрофа — данные британской разведки

В двух оккупированных городах сложная гуманитарная ситуация

Разведка рассказала о ситуации в оккупированных городах / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российские войска не добились успеха в том, чтобы захватить Северодонецк. Тем временем в Мариуполе и Херсоне сложилась критическая ситуация с лекарствами и эпидемической ситуацией. Что происходит на фронте, рассказала разведка Великобритании.

Бои продолжаются в районе Северодонецка. Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга.

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Россия изо всех сил пытается обеспечить основные общественные услуги населению на оккупированных территориях. Доступ к безопасной питьевой воде был непостоянным, в то время как продолжаются серьезные перебои с телефонной связью и интернет-услугами.

Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи холеры были зарегистрированы с мая.

Украина пережила крупную эпидемию холеры в 1995 году, и с тех пор были небольшие вспышки, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

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Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу. При этом крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию.

Сводка Генштаба

Оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины, однако не все идет по их плану. Так, к примеру, на Бахмутском направлении враг пытался вести огневое поражение, но получил качественный ответ от наших военных и отступил. Под Харьковом российские военные отказались воевать. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевые бронированные машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил потери врага по состоянию на 10 июня.

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