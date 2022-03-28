Оккупанты обстреляли Рубежное, есть жертвы

Российские военные нанесли удар по городу в Луганской области и повредили жилой дом – в результате взрыва есть погибший

Оккупанты обстреляли Луганскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли город Рубежное Луганской области, который они безуспешно пытаются захватить. Военные РФ повредили жилой дом, один человек погиб на месте, еще один пострадал.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, раненый уже в больнице. Однако количество жертв еще может увеличится.

"Неутешительные новости с самого утра – россияне снова обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, обнаружено тело одного погибшего, раненого отправлено каретой скорой помощи в больницу. Число жертв еще уточняется", - написал он.

Фото: Сергей Гайдай

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