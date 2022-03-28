Окупанти обстріляли Рубіжне, є жертви

Російські окупанти обстріляли місто Рубіжне Луганської області, яке вони безуспішно намагаються захопити. Військові РФ пошкодили житловий будинок, одна людина загинула на місці, ще одна постраждала.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, поранений уже у лікарні. Проте кількість жертв ще може збільшитись.
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"Невтішні новини з самого ранку – росіяни знов обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні. Кількість жертв ще уточнюється", – написав він.
Ситуація на фронті 28 березня
У районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка продовжуються оборонні бої. Українські воїни відбивають штурм окупантів біля Верхньоторецького.
- На Волинському та Сіверському напрямках продовжуються оборонні операції та виконання інших завдань в операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не було. Ворог намагається прорвати оборону під Києвом з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.
- На півдні українські захисники зосередилися на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури. У певних районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань тероборони.
- На Донецькому та Луганському напрямках наші військові за добу відбили 5 атак ворога. ЗСУ знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.