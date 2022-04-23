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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты обстреляли Попасную, погибли люди (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 апреля, 08:43
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В городе несколько недель продолжаются уличные бои, русская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома
Оккупанты атакуют Луганскую область. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Оккупанты атакуют Луганскую область. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В течение 22 апреля российские оккупанты 12 раз обстреливали жилую инфраструктуру Луганской области. В результате есть погибшие.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Ситуация в Луганской области

По словам Гайдая, больше всего досталось Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, русская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома.

Только за вчера, 22 апреля, местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Но, к сожалению, выдержали не все. Так, вечером погиб 66-летний житель Попасной, его жена ранена. Также в этом городе получил несовместимые с жизнью ранения еще один мужчина.

"Относительно повреждений гражданской инфраструктуры зафиксированы разрушения домов в Попасной, Лисичанске и Новодружеске", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

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Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

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Почти половина Попасной под контролем оккупантов, они насильно вывозят людей – Денисова

Более 100 жителей Попасной Луганской области умерли из-за российских военных. Также оккупанты контролируют почти половину города. Именно из-за этого эвакуация мирных жителей очень усложняется. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Сейчас в городе еще остается более 2,5 тысяч жителей, которые скрываются в бомбоубежищах. До войны в населенном пункте проживали больше 20 тысяч людей.

"Рашисты контролируют почти половину города, поэтому эвакуация мирных жителей очень усложняется, как и доставка гуманитарных грузов. Из оккупированной части Попасной россияне депортируют людей в Первомайск", - говорится в сообщении.

Также в городке не осталось уцелевших домов, а медицинскую помощь могут оказать только военные врачи.

"Враг планомерно уничтожает украинские города на своем пути, совершая военные преступления, а также преступления против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и нарушая требования Женевской конвенции 1949 года", – добавила Людмила Денисова.

Ситуация в Луганской области

  • С начала полномасштабной войны России и Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение. Власти ежедневно договариваются о "режиме тишины", чтобы сберечь как можно больше людей, однако россиянам безразлично мирное население.
  • Полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно будет готовить атаку на Киев.
  • 8 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в тот момент жители города ждали свои поезда для эвакуации. В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибли и более 100 раненых.
  • Северодонецк разрушен почти на 70%. В городе до сих пор остается около 20 тысяч человек.
  • Российские оккупанты своими обстрелами повредили в городе основные магистрали водопровода и уничтожили два продовольственных склада. Сейчас водоснабжение приостановили.
  • Войска РФ обстреливают практически все районы, сравнивают с землей жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и объекты критической инфраструктуры.

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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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Должен увидеть каждый
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